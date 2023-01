Patricio Cornejo ante inminente desalojo de su reducto deportivo: “Me cuesta mucho creer que me tengo que ir. No debemos nada”

El extenista profesional, Patricio Cornejo (78), dueño y fundador del club deportivo que lleva su nombre, aclaró que no mantiene ninguna deuda con el ministerio de Bienes Nacionales dado que se le pagó a dicha entidad un monto de $560 millones para saldar los meses de arriendo adeudados.

“A fines del año pasado, la actual administración llegó a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que actuó en representación del ministerio de BBNN, y se le pagaron $560 millones por la deuda existente, así que no debemos nada en la actualidad”, aseguró.

Agregó que realiza esta aclaración ante versiones de prensa que han señalado que el Club Deportivo mantiene una deuda con el ministerio, “lo cual es absolutamente falso“.

“Hemos tenido que enfrentar el día a día y la gente que trabaja acá, que son como 100 personas, van viendo que vamos a quedar sin pega, incluido yo. Han sido días difíciles pero será lo que Dios quiera. Yo no pierdo la esperanza que ocurra algo positivo para los que estamos acá”, sostuvo en conversación con ADN Deportes.

En esa línea, explicó que dicha deuda se originó luego de que en 2019, tras adjudicarse la administración del club por 5 años, le fue imposible pagar el arriendo ya que el gobierno los obligó a cerrar el recinto en abril de 2020 por más de un año debido a la pandemia. “Estuvimos durante mucho tiempo con el club cerrado, sin poder funcionar, y pese a eso estábamos obligados a pagar el arriendo. Le pedimos en varias ocasiones al ministro de entonces que nos diera una oportunidad de ajustar la deuda, pero se negó a hacerlo”.

Tras ello, Cornejo indicó que no asimila el hecho que tendrá que dejar el centro deportivo donde lleva trabajando por un largo tiempo.

“Me cuesta mucho creer que me tengo que ir, no lo tengo asumido, ya que llevo mucho tiempo trabajando en el club con niños, mujeres y hombres. No he tenido tiempo en pensar dónde me voy, porque esto será después del 31“.