Stefanos Tsitsipas avanza sin líos en un Abierto de Australia ya sin sudamericanos en el cuadro masculino

Continúa el desarrollo del Abierto de Australia, con el griego Stefanos Tsitsipas instalado en el sorpresivo rol de máximo favorito al título tras las caídas de Rafael Nadal y Casper Ruud.

El número 4 del mundo mostró un alto nivel para vencer por 6/2, 7/6 y 6/3 al neerlandés Tallon Griekspoor, 63 del mundo, manteniéndose sin perder un solo set en lo que va del primer Grand Slam de la temporada.

Another straight sets success for Stef 🔥

El próximo rival de Stefanos Tsitsipas será el italiano Jannik Sinner, 16 del planeta, que revirtió la desventaja inicial para eliminar al húngaro Marton Fucsovics por 4/6, 4/6, 6/1, 6/2 y 6/0.

Quien era el último bastión del continente en Melbourne Park, el argentino Francisco Cerúndolo, no pudo con el alto nivel del canadiense Félix Auger-Aliassime, que lo eliminó de la tercera ronda por parciales de 6/1, 3/6, 6/1 y 6/4.

Sealed with a ninth ace on the day.

Todo en medio de un torneo que, entre otros resultados, sufrió la baja de su undécimo cabeza de serie, el británico Cameron Norrie, que perdió ante el checo Jiri Lehecka por 6/7, 6/3, 3/6, 6/1 y 6/4.

A ello se suma el triunfo del polaco Hubert Hurkacaz en cinco batallados parciales contra el canadiense Denis Shapovalov, mientras que el ruso Karen Khachanov despachó en cuatro sets al norteamericano Frances Tiafoe.

An incredible finish! A remarkable tie-break!
@karenkhachanov survives a four-set epic with Frances Tiafoe to reach the fourth round, taking the match 6-3 6-4 3-6 7-6(9)

