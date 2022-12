Nick Kyrgios: “Si meto un par de temporadas como esta, digo adiós y me dedico a los videojuegos”

Nick Kyrgios apareció por Arabia Saudita como parte de la Diriyah Tennis Cup, torneo de exhibición sobre cancha dura que se disputa en Arabia Saudita y que reúne a doce jugadores, la mitad de ellos parte del top 10.

El oceánico optó por el dinero que le podían dar por presentarse allí en vez de sumarse a Australia, que semanas atrás jugó las finales de la Copa Davis en Málaga. “Después de jugar el Masters en Turín (en la modalidad de dobles junto a Thanassi Kokkinakis) tenía que volver a ver a mi familia. Mi mamá está enferma. Tuve que hacer lo que era mejor para mí, no siempre lo que es mejor para el equipo, para el país. Fue una decisión fácil”, aseguró en diálogo con Clay Magazine, donde profundizó en su falta de motivación para jugar en busca de la Ensaladera de Plata.

“Todos los equipos juntos en España no me hace ningún sentido. Eso no es la Copa Davis. Es un torneo que no necesito jugar”, remarcó Nick Kyrgios, que tras ser finalista de Wimbledon este año no busca proyectar a largo plazo su carrera en el tenis, a sus 30 años.

“Si meto un par de temporadas como esta, digo adiós y me dedico a los videojuegos. Ya he trabajado demasiado”, comentó quien también tuvo palabras para la opción de jugar alguna vez la gira de arcilla sudamericana si su novia, Costeen Hatzi, desea conocer nuestro continente. “No voy a jugar esos torneos. Son demasiados los torneos en arcilla. Hay gente en el top 100 que no reconozco su cara, su nombre, porque solamente juegan en arcilla”, explicó.