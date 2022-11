Tsitsipas tras quedar eliminado ante Rublev en el ATP World Finals: “Es increíble que él me haya ganado con las pocas armas que tiene”

Stefanos Tsitsipas sufrió una dolorosa derrota este viernes en el ATP World Finals, después de quedar eliminado del torneo ante el ruso Andrey Rublev.

El jugador griego ganó con holgura el primer set por 6-3, pero el moscovita reaccionó y le dio vuelta el partido con un sólido 6-2 y 6-2 en las últimas dos mangas.

Tras la derrota, Tsitsipas se descargó dentro de la cancha e incluso lanzó una pelota bien lejos como signo de rabia, aunque lo más llamativo fue lo que dijo de su rival finalizado el cotejo.

“No me sentí amenazado en ningún momento, me dediqué a probar cosas nuevas. Es increíble que él haya sido capaz de ganarme con las pocas armas que tiene. No he sabido aprovechar mi superioridad”, sostuvo el griego.

Sus palabras fueron ampliamente criticadas en redes sociales, debido al ninguneo que le dedicó a Rublev, quien se metió de lleno en las semifinales del certamen.

Consignar que los otros tres semifinalistas, son Novak Djokovic, Casper Ruud y Taylor Fritz.