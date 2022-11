Sorpresa en las ATP Finals: Taylor Fritz derrota a Félix Auger-Aliassime y avanza a las semifinales del torneo

En el cierre del Grupo Verde de las ATP Finals, el norteamericano Taylor Fritz concretó una de las sorpresas del último torneo de la temporada en el máximo circuito masculino de la especialidad.

Quien ingresó a última hora al evento que reúne a los 8 mejores tenistas del año, por lesión de Carlos Alcaraz, logró avanzar a las semifinales del campeonato tras superar en una verdadera batalla al canadiense Félix Auger-Aliassime.

Amparado en su servicio, Taylor Fritz ganó el primer set por 7/6 y llegó a estar 4-2 en el segundo tie break contra el 6 del ranking ATP, quien revirtió la desventaja para forzar un parcial más luego de ganar el desempate por 7-5.

En el sexto game del set final, el 9 del mundo logró romperle el saque a Félix Auger-Aliassime para sacar la ventaja definitiva e imponerse por 6/2, sellando el triunfo luego de 2 horas y 47 minutos de partido.

HERE TO STAY 👊@Taylor_Fritz97 defeats Auger-Aliassime in a marathon 7-6 6-7 6-2 and sets up a semi-final clash with Djokovic!#NittoATPFinals pic.twitter.com/mJ7qzyGR9a

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2022