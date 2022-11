Rafael Nadal cierra el año con una victoria sobre Casper Ruud en las ATP Finals

Ya sin opciones de clasificar a las semifinales de las ATP Finals, Rafael Nadal saltó a la cancha dispuesto a dar un digno cierre a su temporada 2022 enfrentando a Casper Ruud.

En la cancha dura de Turín, el hispano se sacudió de los fantasmas que evidenció en sus caídas ante Taylor Fritz y Félix Auger-Aliassime para obtener una victoria en su último partido oficial del año donde ganó el Abierto de Australia y Roland Garros.

Pese a la resistencia que mostró un Casper Ruud ya clasificado a la ronda de los cuatro mejores, Rafael Nadal pudo imponerse por un doble 7/5 en 1 hora y 44 minutos de juego.

Masterful 👏@rafaelnadal defeats Ruud 7-5 7-5 in his final match of the week!#NittoATPFinals pic.twitter.com/y1iKnWiASA

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2022