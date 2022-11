Holger Rune sorprende a Novak Djokovic y se corona campeón del Masters 1000 de París

Durante la jornada de este domingo, Holger Rune (18° ATP) derrotó a Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de París. El tenista danés dio la sorpresa y se coronó campeón por primera vez en el certamen francés.

En la cancha central, Rune se impuso por parciales de 3-6, 6-3 y 7-6, en dos horas y 32 minutos de partido frente a Djokovic, uno de los favoritos y seis veces ganador del título en París.

Además, el joven de 19 años marcó un récord histórico. Esto porque se convirtió en el primer tenista en obtener cinco victorias consecutivas sobre los 10 primeros del ranking ATP durante la misma semana.

Con este resultado, Holger Rune escalará al puesto 10 del mundo y entrará como el primer reversa para las ATP Finals 2022, que contará con la baja del número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Harder, Better, Faster, HOLGER 🏆

19-year-old @holgerrune2003 SHOCKS Djokovic to clinch his maiden Masters 1000 title in Paris!!#RolexParisMasters pic.twitter.com/C7Z2s7xWJn

— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2022