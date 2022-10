En la edición de este martes del Ciudadano ADN, Cristián Arcos y Sandra Zeballos conversaron en nuestros estudios con Fernando González, quien junto al escritor Gonzalo Querol nos contó detalles de su libro autobiográfico: “Fernando González: la mejor de derecha de la historia”, el cual será publicado el próximo 11 de octubre.

“Soy fanático de Fernando desde chico. Empecé el libro desde fines del 2016 y se lo presenté como un homenaje a su carrera, para que las nuevas generaciones conozcan lo grande que fue”, apuntó Querol para destacar al “Bombardero de La Reina”, que tiene actividad a nivel del tour de veteranos este fin de semana en Brasilia y destacó este nuevo hito en su carrera.

“Es divertido, me presentó el libro cuando estaba en la etapa final de mi carrera. Yo jugué tenis, Gonzalo hizo una pega importante y yo le ayudé con algunos relatos. Es una obra que a mí me encantó (…) Hace 15 años me acordaba del 98% de los partidos, ahora ya no tanto. La carrera del tenista se pasa muy rápido, la comparo a como era el colegio: tú esperabas que llegara diciembre y después mirando atrás te das cuenta de lo rápido que fue. Fue maravilloso volver a sentir esas emociones a través del libro. Hoy estoy más abierto, no estoy tan expuesto cuando estaba compitiendo. En Chile no hay mucha literatura deportiva”, apuntó Fernando González.

Gonzalo Querol explicó sus motivaciones para el título del libro. “La gran mayoría concuerda, Larry Stefanski me dijo que la derecha de Fernando era de las tres mejores derechas de la historia, con lo que dijeron sus excompañeros, el nombre quedó perfecto“, remarcó.

Fernando González y los recuerdos de su carrera

El “Bombardero de La Reina” apuntó a algunos de los momentos importantes, de los buenos y los malos. En los últimos, apuntó a aquella semifinal de Roland Garros que perdió con el sueco Robin Soderling. “Me dolió tanto que como que no lo sentía, fue el último partido de mi carrera que lo jugué sin dolor. Me encontré con Bjorn Borg esa noche, me agarró del hombro y me dijo “yo sé que duele”. Pagaría lo que fuera por una foto con Borg en ese momento, era mi ídolo”, rememoró de cara a aquel torneo en el cual Roger Federer terminó ganando el título en París.

Con el retiro de “Su Majestad”, fue inevitable no apuntar al recuerdo de su única victoria sobre el suizo. “Podría haberse retirado hace 15 años (risas). Roger se retiró con números más bajos, pero es Roger. Cuando le gané en Shanghai, llegó mi manager y esa vez fue la única vez que hablé de mí en tercera persona. Fue un premio para mí ese triunfo“, remarcó.

En la charla con el Ciudadano ADN, también valoró los halagos que le entregó Casper Ruud durante el US Open. “Fue un cariñito a mi ego después de tanto tiempo retirado, que diga eso el día del partido más importante de la historia es tremendo, considerando que era la primera vez que en la final de un Grand Slam se jugaba un número 1 del mundo. Traspasar generaciones para mí ha sido increíble. Me encantó que dijera eso“, sostuvo, junto con aclarar sus planes en torno a su posible salida del país.

“Es un plan familiar que tenemos hace un tiempo, llevo 10 años viviendo en Chile, nunca había llevado tanto tiempo acá, pero también soy una persona del mundo y necesito conocer gente nueva. Yo y Luciana no tenemos una pega estable que nos obligue a estar 10 meses en un lugar. Tengo hijos chicos y cuando uno ve la violencia en el país se preocupa. Los disfruto a concho, pero estoy agotado, el mayor está empezando a hablar. Espero que vengan etapas mejores, pero la que estoy viviendo es increíble, tengo la fortuna de dedicarles mucho tiempo. Le he puesto videos de Luciana, no míos. Si se le ocurre hacer deporte, va a ser el hijo de, en otro país no, pero ya veremos”, cerró Fernando González.