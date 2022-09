Casper Ruud: “Mi papá me decía cuando chico que tenía que pegarle de derecha como Fernando González”

El noruego Casper Ruud está hoy en una posición inimaginable a principio de este año. Ni siquiera las apuestas le daban crédito a inicios del torneo, cuando llegó a Nueva York como el 7 del mundo, para volar de vuelta a casa como el número uno planetario.

Todavía le falta el paso más grande. Carlos Alcaraz brindó nuevamente una sesión nocturna de altísima clase, con una presentación artística frente a Frances Tiafoe. Ambos se miden el domingo por el premio doble: trofeo del US Open y ser dueño de la cima del ránking ATP.

Luego de su victoria en semifinales ante el ruso Karen Khachanov por 7/6 (5), 6/2, 5/7 y 6/2, Casper Ruud conversó en el espacio “El Set” de ESPN, donde sentado al lado de Juan Martín Del Potro, comenzó a comparar su drive con el del argentino, quien está de visita en el torneo que ganó en 2009 cumpliendo con compromisos comerciales. “Son derechas similares, pero yo tengo más topspin que Juan Martín”, dijo el escandinavo.

Claro, la derecha del argentino era plana. Un golpe seco. Le daba como con un martillo. Sin embargo, esa no fue la referencia que tuvo para ese golpe. “Mi padre siempre me decía cuando era chico, que tenía que mirar a otro sudamericano, no de Argentina. Fernando González, una de las mejores derechas de la historia. Cuando le pegaba de derecha mi papá me decía: ‘Vamos, González junior’”, apuntó el noruego, finalista por segunda vez en el año de un Grand Slam.