Rafael Nadal se baja de la Laver Cup tras despedir a Roger Federer: “Se va una parte de mi vida”

Con 36 años, Rafael Nadal fue de los que más se mostró emocionado durante el último partido de Roger Federer, con el que compartió dobles en la Laver Cup.

“Es un día muy especial, inolvidable. Para todos hay un comienzo y un final, así es la vida. Estoy feliz que Roger, después de muchos momentos complicados que sé que ha pasado, haya podido despedirse en la pista. Feliz que haya recibido el momento que se merecía frente de tanta gente y que el mundo lo haya visto así. Se va alguien que es uno de los íconos más importantes en la historia del deporte“, reconoció el hispano en conversación con Cadena Ser.

Por lo mismo, Rafael Nadal no se complicó al explicar sus lágrimas en Londres ante el retiro de Roger Federer. “Soy una persona bastante sensible, no me preocupa tampoco. Llorar es bueno a veces, necesitas soltar estas emociones. Se va una parte de mi vida también, es difícil”, reconoció.

❤️😢 @RafaelNadal explica su emoción tras la retirada de @rogerfederer 👉 "Soy una persona bastante sensible, llorar es bueno también a veces, necesitas soltar estas emociones" 👉 "De alguna manera se va también una parte de mi vida, es difícil" 📽️ @GuillerRai pic.twitter.com/qUCSV8aqnn — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 24, 2022

Rafael Nadal se baja de la Laver Cup

Aunque estaba programada su participación en los singles del torneo de exhibición, el hispano ratificó que no seguirá participando del evento, reconociendo dificultades personales.

“No estoy bien, han sido semanas difíciles, con pocas horas de dormir, un poco de estrés, situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. Es una presión diferente a la que estás acostumbrado en lo profesional, pero todo está bien, más tranquilos y he podido venir”, expresó el oriundo de Manacor, con líos de salud de su pareja además de los propios.

De hecho, reconoció que evaluó el retiro en su torneo favorito este año. “Estuve cerca, pensaba que Roland Garros podía ser mi ultimo torneo. Me rompí el abdominal dos veces desde que me recuperé del pie, ha sido un cúmulo de desgracias importantes, pero no quiero pensar en el retiro todavía. Espero recuperar la normalidad el próximo mes”, cerró quien este sábado regresó a España.