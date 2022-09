Nicolás Jarry, el héroe de Chile en Lima: “Me venía preparando hace bastante mentalmente para esto”

Aunque Alejandro Tabilo era quien, en teoría, debía ser el que “tirara del carro” en Lima, el que terminó transformándose en el referente del plantel de Copa Davis fue Nicolás Jarry.

Con más series en el cuerpo, el 111 del ranking ATP apoyó al número 1 de Chile en el dobles y luego de su dramática derrota ante Juan Pablo Varillas, subsanó la caída del nacional ofreciendo un recital de tenis en el Lawn Tennis de la Exposición para vencer 6/3 y 6/0 a Nicolás Álvarez.

“Extremadamente feliz, fue una serie dura, me venía preparando hace bastante mentalmente. No merecía ese resultado ante Varillas, me esforcé en dar vuelta la pagina rápido para llegar con todo, estoy contento por mi esfuerzo, por cómo empecé y jugué ambos partidos. A disfrutar el triunfo”, aseguró Nicolás Jarry tras el encuentro en que le dio la victoria a Chile por 3-2 en la serie ante Perú.

Nicolás Jarry y las peculiaridades de la serie en Lima

El tenista de 26 años se sobrepuso a las permanentes acciones con que el público local intentó distraerlo del juego ante Nicolás Álvarez. “La experiencia si o si ayuda, no es nada fácil jugar con estas personas, no tienen respeto y no saben mucho. La mejor forma es hacerlo dentro de la cancha, no salirme de la raya. Estuve muy sólido, era lo que tenía que hacer”, remarcó quien hasta sacó por abajo en pleno segundo set.

“Lo he hecho un par de veces, no era el momento indicado cuando lo hice. Es un golpe más, es parte del juego”, explicó bajándole el perfil a una acción en la que no ganó el punto. Ahora, el foco está en lo que viene en Copa Davis tras haber ganado los 3 puntos que disputó ante Perú.

Por lo mismo, confía en volver a jugar como locales en febrero del 2023 para las Qualifiers, paso previo a las Finales por la Ensaladera de Plata. “La idea es tener un buen resultado y en casa hay mucho más chance. Vamos con todo por eso”, cerró para luego festejar con todo el equipo en Perú.