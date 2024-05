Fernando Solabarrieta aclara foto en la que supuestamente aparece con otra mujer tras su quiebre amoroso con Ivette Vergara

Fernando Solabarrieta se vio envuelto en una controversia mediática tras la difusión viral de una fotografía donde aparece cercano a una mujer no identificada. Esta imagen fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Cecilia Gutiérrez, quien enfatizó la discrepancia entre la declaración de comentarista deportivo sobre su estado civil y la realidad observada en la imagen.

En la fotografía, la periodista experta en farándula expuso: “Fernando Solabarrieta dijo que está soltero. Pues tan, tan soltero no está…”. La reacción en las redes sociales fue inmediata, generando un amplio debate sobre la vida personal del comunicador y su situación sentimental.

Sin embargo, horas después de la publicación de la fotografía, Cecilia Gutiérrez reveló en la misma plataforma que el comentarista deportivo se había comunicado con ella directamente para proporcionar contexto sobre la imagen en cuestión.

“Con respecto a lo de Fernando Solabarrieta que subí anoche, hoy día él se comunicó conmigo, hablamos por WhatsApp. Él me dice que esa foto es antigua, que por eso está con argolla. Que él cree que esa foto tiene más de un año, y que esa persona no es su pareja…”, contó la comunicadora.

Ampliar

Borró la fotografía

En medio de la polémica, Cecilia Gutiérrez aseguró: “Ustedes saben que con eso yo soy super rigurosa, si bien la primera fuente dice lo contrario a lo que dice mi fuente, uno tiene que creerle a la primera persona. Él dice eso”.

Luego, agregó: “Nada, quería aclararles porque es importante tener la otra versión de él. Yo no le había escrito porque siempre cuando le escribía antes no me contestaba… Me dejaba el visto. Era vacío escribirle, no había respuesta. Pero esta vez sí me contestó y me dio su versión.

Además, la periodista aclaró que Solabarrieta había sido cordial en su comunicación: “Él fue muy caballero al hablarme todo y me dice que respeta mucho mi trabajo, pero que él no la conoce y que esa foto es antigua y nada… eso quería dar la actualización de la noticia”.

Ante las explicaciones proporcionadas por el periodista deportivo, Cecilia Gutiérrez tomó la siguiente decisión: “Eliminé la foto, la historia porque si él lo niega yo siempre voy a creer en la primera fuente. Quería aclararles lo de Fernando Solabarrieta”.