Este lunes, la organización del US Open confirmó dos importantes bajas a una semana para que comience el torneo: Alexander Zverev y Reilly Opelka.

El actual número 2 del mundo se retiró del certamen debido a su lesión de tobillo, la cual sufrió en las semifinales de Roland Garros contra Rafael Nadal, a inicios del junio. Debido a este episodio, el alemán tuvo que someterse a una cirugía por tres ligamentos laterales desgarrados.

En tanto, el estadounidense mejor clasificado al torneo también decidió no jugar el Grand Slam que se disputará en su país por razones que aún no se conocen públicamente.

Antes estas bajas confirmadas, los organizadores del US Open anunciaron que el estadounidense Stefan Kozlov ingresa al cuadro principal en reemplazo del Alexander Zverev, mientras que Jack Sock, de Estados Unidos, hará lo mismo para sustituir a Reilly Opelka.

El último gran evento de la temporada tenística se llevará a cabo desde el lunes 29 de agosto hasta el domingo 11 de septiembre.

