Cristian Garin no jugará Winston-Salem y llegará al US Open sin partidos sobre cemento

El calendario indicaba que la próxima semana debía darse el regreso al circuito de Cristian Garin para disputar el torneo ATP 250 de Winston-Salem, sobre cemento.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el número 2 de Chile aseguró que no está en condiciones físicas óptimas de afrontar el desafío. “He ido avanzando de manera positiva en la recuperación de mi muñeca izquierda, pero aún no puedo entrenar de manera normal, por lo que decidimos no jugar la próxima semana”, escribió en Instagram.

“El objetivo es seguir aumentando las cargas progresivamente para tratar de llegar al US Open de la mejor manera”, comentó Cristian Garin, que no juega un partido oficial desde hace tres semanas, donde quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Kitzbühel, sobre arcilla.

Así las cosas, “Gago” llegará al último Grand Slam de la temporada sin actividad oficial sobre cancha de cemento, lo cual abre la incertidumbre en torno a cuál puede ser su rendimiento en un torneo donde también participará Alejandro Tabilo. En tanto, Nicolás Jarry buscará sumarse a ellos desde la qualy en Nueva York.