La lucha de Matías Soto para financiar su carrera tenistica: “Sólo llevo el 15% de la meta para costear un año”

Son días movidos para el promisiorio tenista nacional Matías Soto tras obtener el pasado fin de semana el trofeo del M25 de Portoviejo.

“Fue una excelente semana mi segundo título profesional, una experiencia increíble y feliz por lo que viene en el futuro”, aseguró en conversación con ADN TOP KIA desde Ecuador, donde esta semana disputa el torneo de la misma categoría en Guayaquil.

“Nunca esperé recibir tantos mensajes, ha aparecido mucha gente apoyándome, deseandome éxito para el futuro, creen en mi. Creo que les gusta mi historia, como vengo del tenis universitario y fui top 100 ITF. Más de 1000 personas vieron mi partido en redes sociales, se siente ese apoyo“, apuntó Matías Soto, egresado de la Universidad de Baylor, en Estados Unidos, quien el próximo lunes estará cerca del top 500 luego de ganar en Portoviejo.

“Salí hace poquito de la universidad y mi objetivo era meterme de llento en el profesionalismo, a competir y subir en el ranking. Feliz con lo que he hecho hasta el momento, subir tantos puestos en sólo 5 torneos es una ayuda gigante para el futuro y hacer más corto el proceso de saltarme el futuro. Tampoco me sorprende mucho, tenia ganas de volver al circuito. Los años anteriores competíua dos o tres años al año, por los estudios, y nunca pude dar un salto alto en el ranking. Era imposible si dejaba de competir por cuatro o cinco meses. Me pone contento y da ganas de seguir compitiendo”, explicó.

El futuro de Matías Soto

Nacido en Copiapó, el tenista de 23 años tiene una preocupación adicional a su lucha deportiva, sino encontrar el financiamiento que le permita continuar compitiendo por el mundo.

“Fue un alivio estar en la univerisdad porque por cuatro años y medio no tuve que preocuparme de nada, tenia infraestructura para entrenar, técnico, equipamiento. Ahora todo depende de mi y mi familia. Cree una campaña y puse como meta 35 mil dólares para costear un año de carrera y sólo llevo el 15% de la meta. He recibido ayuda, pero estoy lejos. Eso lo tengo planificado gasta para viajes, hoteles, comida, transporte, encordado, todo lo que va a la competición”, reconoció el quinto mejor nacional, que tiene ejemplos en los cuales mirarse.

Al respecto, confía en el ejemplo de otros tenistas que han destacado a nivel ATP y que tuvieron formación universitaria en Estados Unidos, comoJames Blake, Taylor Fritz, Jenson Brooksby, Arthur Rinderknech, Mackenzie MacDonald y Brandon Nakashima, entre otros.

“Eso me incentiva y da ganas de seguir en esto. Muchos jugadores que compitieron contra mi en la universidad y lo están haciendo bien. Hay más de 30 jugadores que estuvieron ahi y son top 300. Da ganas de decir que si ellos llegaron, yo estoy en la misma, ilusionándome con poder lograrlo”, cerró.