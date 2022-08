Roland Garros será la sede del tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024

Los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 siguen tomando forma y la última noticia apunta al tenis, puesto que se confirmó que Roland Garros será la sede de los partidos que se disputen en este deporte durante la cita olímpica.

El reducto en donde se desarrolla el segundo Grand Slam de la temporada tenística recibirá todos los encuentros del tenis olímpico, los cuales se llevarán cabo entre el 27 de julio y 4 de agosto del 2024.

En aquel periodo el recinto parisino se robará todas las miradas del mundo del tenis, ya que, entre mayo y junio se jugará el torneo anual correspondiente al circuito. Un mes después, las mismas canchas albergarán los partidos de los Juegos Olímpicos.

Además, el anuncio de Roland Garros como sede del tenis olímpico significa que la superficie de arcilla volverá a la cita de los cinco anillos, algo que no ocurre hace 32 años. Barcelona 1992 fue la última vez que los tenistas disputaron los Juegos Olímpicos en polvo de ladrillo.

Cabe recordar que el alemán Alexander Zverev se quedó con el oro en el tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En tanto, el español Rafael Nadal es el jugador que más veces ha ganado en la cancha de Roland Garros, con 14 títulos obtenidos.

