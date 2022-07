Nicolás Jarry gana una batalla de tie breaks en Gstaad y vuelve a vencer en el cuadro principal de un ATP europeo luego de 3 años

Nicolás Jarry sobrevivió este martes a una dura batalla que se extendió por más de tres horas para superar la primera ronda del ATP 250 de Gstaad, donde accedió tras superar las clasificaciones para volver a un triunfo en el main draw de un torneo de la máxima categoría tenística en Europa luego de 3 años.

El primer set fue sumamente parejo entre el ex número 1 de Chile y el brasileño Thiago Monteiro, 72 del ranking mundial, al punto de haberse ido al tie break para desempatar el primer set. En dicho desempate, Nicolás Jarry dispuso de cuatro puntos con tal de llevarse el primer parcial en Gstaad, pero en uno de ellos cometió una doble falta cuando estuvo 6-5 arriba. Tras ello, intercambiaron chances pero fue Thiago Monteiro el que ganó por 11-9.

Para el segundo parcial, el 118 del mundo buscó apretar el turno de saque del brasileño y en el tercer game dispuso de cinco chances de rompimiento que no pudo aprovechar. Así, nuevamente llegaron al tie break, donde esta vez el chileno mostró más certezas para ganarlo por 7-4 y alargar el partido en la arcilla suiza.

Thiago Monteiro no dispuso chances de rompimiento en todo el encuentro, mientras que el ex número 1 de Chile generó nuevamente multiples chances. De hecho, en el sexto game del tercer set llegó a estar 0-40, pero no pudo concretar el quiebre. Todo se resolvió, otra vez, en un tie break sumamente tenso donde ambos jugadores tuvieron un match point. Finalmente, logró ganarlo por 8-6 y así concretar su triunfo en 3 horas y 11 minutos de partido.

Nicolás Jarry y su balance ganador en Gstaad

El tenista de 26 años logró la victoria apoyado en una de sus grandes armas, el saque: en el que debe ser el partido en que más aces ha concretado en su carrera, conectó 37 impactos directos y no sufrió siquiera opciones de quiebre en contra.

Así las cosas, volvió a ganar en el cuadro principal de un torneo ATP en Europa, algo que no lograba desde julio del 2019, cuando salió campeón del ATP 250 de Bastad.

Ahora, Nicolás Jarry deberá medirse el jueves ante el alemán Yannick Hanfmann, quien también viene de la qualy y eliminó del torneo al otro representante chileno inscrito en el certamen, Cristian Garin.