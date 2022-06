“Estoy muy triste y no puedo dormir”: entrenador de Djokovic no se puede sacar de la cabeza la derrota ante Nadal en Roland Garros

El entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, sorprendió en una entrevista que concedió a la página tennismajors al hablar de lo mal que lo dejó la derrota de su pupilo ante Rafael Nadal en los cuartos de final de Roland Garros.

Al respecto, indicó que “tengo que ser honesto. Estoy muy triste y no puedo dormir. Creo que ninguno de los jugadores hizo su mejor tenis, no me parece que la actuación de Rafa fuera espectacular, pero la actitud en la cancha y el lenguaje corporal fue lo que marcó diferencias”.

En esa línea, añadió: “Advertí a Novak de que el inicio del encuentro iba a ser decisivo, se lo dije muchas veces, pero a pesar de ello, volvió a comenzar mal. Después, me pareció incomprensible la manera en que jugó el tercer set, como si le faltara energía y no creyera en sus opciones de ganar. No puedes permitirte eso contra Nadal en este torneo”, añadió.

“Aún no hemos hablado en profundidad del partido, por eso estoy tan preocupado. Todavía no entiendo su falta de energía y el lenguaje corporal que tuvo, así como sus altibajos. Rafa mereció ganar el partido porque fue mucho más consistente“, aclaró.

Tras ello, Ivanisevic siguió explayándose sobre sus sensaciones tras la caída de “Nole” ante “Rafa”.

“No he analizado el partido con él porque estaba cansado y decepcionado. Se siente muy mal y estoy triste por él porque ambos sabemos que podría haber vencido. Lo que está claro es que su revés no tuvo la profundidad necesaria, dejó tiros muy cortos que permitieron a Rafa atacar. En cuanto mejoró con ese golpe, en el segundo set, se vio lo que ocurre”.

Finalmente, Ivanisevic se mostró confiado en que Djokovic levante la corona en Wimbledon.

“Novak va a ganar Wimbledon. Tengo un buen presentimiento respecto a eso. Ha superado derrotas difíciles y estoy convencido de que llegará al mejor nivel a Londres. Necesita descansar bien y prepararse mental y físicamente, es el mayor favorito al título”, declaró.