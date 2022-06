Macarena Cabrillana y su paso por Roland Garros: “Me deja con muchas ganas y harta motivación para seguir trabajando”

Macarena Cabrillana se transformó en la última deportista chilena representante del tenis en Roland Garros, siendo esta su primera experiencia en el cuadro principal del segundo Grand Slam del año.

Si bien cayó en el debut por 6/1 y 6/4 ante Dana Mathewson en los individuales, la 10 del mundo en el escalafón ITF del tenis adaptado alcanzó las semifinales en los dobles junto a la francesa Emmanuelle Morch, instancia donde perdieron por 6/1 y 6/2 ante la dupla de la japonesa Yui Kaimiji y la sudafricana Kgothatso Montjane.

“Fue una gran experiencia, poder ganar mi primer partido en un Grand Slam fue hermoso, muy bonito. Creo que cualquier tenista sueña con estar en estos grandes torneos, especialmente para los latinos que Roland Garros es muy especial. Poder este año, en mi primera participación, ganar mi primer partido fue muy emocionante y me hace pensar que podemos alcanzar mucho más todavía. Me deja con muchas ganas y con harta motivación para seguir trabajando y seguir clasificando a estos grandes eventos“, aseguró Macarena Cabrillana en conversación desde París con Benjamín Benzaquén, enviado especial de ADN Deportes.

Las metas de Macarena Cabrillana

Luego de también jugar este año el Abierto de Australia, ahora aguarda para que corra la lista en Wimbledon. “No entré porque solamente se abrió el cuadro para ocho jugadores, acá fue para doce, pero pedí wildcard y estoy a la espera de eso a ver si me la dan. La otra opción es, como no va haber puntos, puede que jugadoras se bajen y así poder entrar“, sostuvo, aunque ya se traza objetivos algo más amplios en el año.

“Al US Open le tengo fe, creo que estoy jugando muy bien, tengo muchos torneos en el verano europeo, por lo menos cinco o seis torneos más. Tengo fe que me pueda meter top 10 u 8, ahí clasificar directo y nadie me puede sacar el Grand Slam“, comentó, junto con destacar el apoyo en su carrera deportiva.

“Tengo muy buenos auspiciadores. También se han ido sumando otros en el camino, también el Ministerio del Deporte conmigo se ha portado súper bien. La verdad no puedo quejarme, estoy muy contenta con mi equipo y es por eso que puedo estar acá porque sola no hubiese podido“, cerró.