Gonzalo Lama será parte de la “armada chilena” en el ATP 250 de Houston

Tras quedar eliminado rápidamente del Challenger de Pereira, Gonzalo Lama mantenía la incertidumbre en torno a su siguiente paso en el calendario: el ATP 250 de Houston.

Esto debido a que el “León” no entraba directamente en el listado de jugadores que podían disputar la qualy del único torneo sobre arcilla en Estados Unidos. Sin embargo, el jugador de 28 años recibió buenas noticias este miércoles.

Todo luego que las bajas de Pablo Cuevas y Matthías Bachinger le permitieron a Gonzalo Lama ingresar a las clasificaciones del torneo del torneo que se disputará en Houston, por lo que deberá afrontar la qualy desde este sábado.

Houston Qualifying update:

OUT: Cuevas, Bachinger

IN: Lama, Diez

Next: Jaziri

— Other List Updates (@OtherLists) March 30, 2022