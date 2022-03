Alejandro Tabilo no disputará la qualy de Miami y volverá al circuito ATP en Houston

Este jueves, Alejandro Tabilo oficializó su deserción de las clasificaciones del Masters 1000 de Miami, pese a que había establecido dicho torneo como su próximo objetivo tras una gira de arcilla en Sudamérica que le permitió meterse entre los top 100.

Aunque el chileno, 96 del ranking ATP, aparecía como uno de los sembrados de la qualy, finalmente optó por no disputar el segundo torneo de la categoría Masters 1000 en lo que va de la temporada. La baja se suma a la del sueco Mikael Ymer.

Miami Qualifying update:

OUT: M. Ymer, Tabilo

IN: Popko, Clarke

Next: Vilella Martinez

— Other List Updates (@OtherLists) March 17, 2022