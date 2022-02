Garin tras su dura derrota ante Tabilo en el Chile Open: “Aunque mucha gente crea que no, yo doy mi cien por ciento y amo el tenis. Esto es muy duro”

El tenista chileno Cristian Garin se mostró sumamente abatido tras la dura derrota ante Alejandro Tabilo por la segunda ronda del Chile Open, partido en que terminó cayendo por un doble 6-3.

Durante la conferencia de presa posterior al duelo, Garin aseguró que pasa por el peor momento de su carrera y que está confundido respecto a qué hacer con su futuro.

“Es difícil hacer un análisis. Este mes ha sido horrible jugando al tenis, aunque le he puesto muchas ganas, no se da. Me da mucha pena no dar lo que siento que puedo dar. Estoy bastante afectado. Es duro, han sido meses muy duros para mi en todo sentido. Cada día entreno y trato de dar mi cien por ciento y ha sido un mes muy malo. Me encanta jugar acá en casa y me da mucha pena no poder dar mi cien por ciento. Es un torneo muy especial, pero jugar de esta manera me preocupa bastante en todo sentido”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “lo único que quiero es jugar sin preocupación del hombro. No confío y siempre estoy esperando que me venga el dolor. Creo que pasa por muchas cosas. En la pretemporada no alcance hacer una buena parte física, en Australia me rompí un dedo y no he podido recuperarme más. Aunque mucha gente crea que no, yo doy mi cien por ciento y amo el tenis. Esto es duro, pero hay que seguir“.

Respecto a su presencia en la Copa Davis, indicó: “Yo quiero estar. Jugarla para mi es súper importante, pero obviamente si no soy al cien por ciento, no lo sé. Quiero ser un aporte para el equipo, no una preocupación. Yo quiero jugar, ganar partidos, ganar confianza. Es triste porque vengo sumando una tras otra y no tengo tiempo para preparar lo que realmente importa”.

¿Relación con Mariano Puerta? “Es difícil hacer un análisis de este mes, creo que ha sido uno de los más malos jugando al tenis en todo sentido. Creo que es muy difícil hacer un análisis de este modo”.

¿Cambio de raqueta a Yonex? “Quería calmar el dolor del hombro con un raqueta que me ayude y la vengo probando hace un tiempo y me sentí bien”, cerró el criollo.

Consignar que Garin aseguró que este viernes tomaría una importante decisión respecto a su futuro.