Alexander Zverev ganó el partido de tenis que más tarde ha terminado en la historia

El alemán Alexander Zverev marcó un particular récord en el mundo del tenis durante su debut en el ATP 500 de Acapulco, México. Esto porque su victoria ante el norteamericano Jenson Brooksby se transformó en el partido que más tarde ha terminado en la historia de la disciplina luego que el campeón olímpico en Tokio abrochó su victoria a las 4:54 de la madrugada hora mexicana.

Todo debido a que los dos duelos que antecedieron al de Alexander Zverev sobrepasaron las tres horas de duración. En uno de ellos, John Isner se impuso a Fernando Verdasco por 7/5, 6/7 y 7/6. en 3 horas y 13 minutos. Luego, y con calambres de por medio, Stefan Kozlov dio la sorpresa eliminando al búlgaro Grigor Dimitrov por 7/6, 5/7 y 6/3 luego de 3 horas y 21 minutos de juego.

Como si no fuera suficiente con ese nivel de tenis, el germano tuvo una dura batalla ante Jenson Brooksby, pues llegó a salvar dos puntos de partido para vencer por 3/6, 7/6 y 6/2 luego de 3 horas y 20 minutos de enfrentamiento.

Así, dado lo extenso de la jornada inaugural en el ATP 500 de Acapulco, la victoria de Alexander Zverev superó el récord establecido por Lleyton Hewiit y Marcos Baghdatis, quienes finalizaron su duelo por la tercera ronda del Abierto de Australia 2008 a las 4:33 de la madrugada oceánica.

A historic day in Acapulco ⏰

Brooksby vs Zverev became the latest-ever finish to a tennis match! pic.twitter.com/rZxaHFNjL7

— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2022