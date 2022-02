Novak Djokovic regresó al circuito con gran triunfo en Dubai y terminó recibiendo una tremenda ovación por parte del público

El tenista serbio Novak Djokovic volvió este lunes al circuito tras su polémica en el Abierto de Australia -donde se le prohibió participar por no estar vacunado contra el covid-19- y lo hizo de gran forma, derrotando al prometedor jugador Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-3, en poco más de una hora y 15 minutos de juego.

El número uno del mundo brilló en su primer partido de 2022, ante un estadio en Dubai que se rindió ante él después que consumió la victoria sobre el italiano.

Cabe precisar que no es obligatoria la inoculación contra el covid-19 en los Emiratos Árabes. Solo se necesita una prueba PCR setenta y dos horas antes de llegar, hecho que no complica a Djokovic.

Back to business 🧳@DjokerNole defeats Musetti 6-3 6-3 in his first match of 2022 in the @DDFTennis first round. pic.twitter.com/iEx0G08qaI

— Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022