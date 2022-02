El tenista chileno Alejandro Tabilo habló este lunes para anticipar su debut por el Chile Open, en donde se medirá ante el argentino Renzo Olivo por la primera ronda este martes.

En la previa del duelo, la segunda raqueta nacional participó de un evento de exhibición en el Sky Costanera junto al danés Holger Rune, quien también se estrenará en la primera fase del torneo nacional ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida.

Tabilo manifestó que fue una “buena decisión llegar directo acá para entrenar y preparar bien este torneo. Cambian las condiciones de Buenos Aires, donde jugué por última vez. Tuve unas semanas buenas para acostumbrarme”.

Sobre disputar el certamen en casa con los hinchas chilenos, el tenista nacido en Canadá señaló que “como motivación me ayuda la energía del público que está apoyando y poder estar cerca de mi familia. Me voy a sentir cómodo”.

“Trataré de usar al público a mi favor, no estar tan concentrado tratando de bloquear a todos. Será bueno. Espero darles un espectáculo”, agregó el actual 113° del mundo.

Por otro lado, “Ale” tuvo palabras por su derrota junto a Gonzalo Lama en la primera ronda del cuadro de dobles. “Fue bonito jugar con Gonzalo y con todo el público que fue a apoyar, no me esperaba tanta gente en la primera ronda. Me sentí muy bien, suelto y me ayuda para agarrar ritmo para mañana”, añadió.

Por último, Alejandro Tabilo se refirió a la opción de enfrentar a Cristian Garín en la segunda ronda del Chile Open. “Jugué con Garín el año pasado en la misma ronda, pero primero me enfoco en tratar de sacar el partido de mañana. Sería lindo ese partido con Garín, justo antes de la Copa Davis”, concluyó.