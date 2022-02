¿Será el final? Juan Martín del Potro no disputará el ATP 500 de Río de Janeiro

Aunque era un secreto a voces pese a que no se ha atrevido a hablar de retiro, la organización del ATP 500 de Río de Janeiro oficializó la deserción del argentino Juan Martín del Potro.

Pese a que la “Torre de Tandil” recibió una invitación para disputar el torneo en Brasil, todo lo vivido durante su regreso al circuito en Buenos Aires indicaba que no estaría en condiciones de viajar a la “Ciudad Maravillosa”.

Mediante sus redes sociales, el torneo oficializó la baja de Juan Martín del Potro. “Siempre fue un sueño nuestro y de la gente tenerte, estuvimos muy cerca de lograrlo. Le deseamos mucho éxito en su futuro y las puertas del Rio Open estarán siempre abiertas para ti”, escribieron.

Juan Martin Del Potro infelizmente não disputará o Rio Open. Sempre foi um sonho tê-lo com a gente e chegamos muito perto de poder realizá-lo. Desejamos muito sucesso no futuro e saiba que as portas do Rio Open sempre estarão abertas para você, @delpotrojuan ❤️ pic.twitter.com/9x7HvJD0zk — Rio Open (@RioOpenOficial) February 11, 2022

Las dudas en el futuro de Juan Martín del Potro

Tras todas las emociones vividas el pasado martes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, cuando volvió a jugar un duelo oficial ATP tras más de dos años y medio de ausencia, la duda estaba en si estaría o no en condiciones de afrontar su segunda invitación en Brasil.

Entre lágrimas, cuando le consultaron al respecto, no fue tajante. “Quiero volver a hablar con los médicos, hacía mucho que no jugaba un partido entero”, comentó. Finalmente dicha revisión médica le hizo tomar la decisión de no jugar.

Así, todo indica que el trasandino no seguirá jugando más a nivel profesional, pese a que no ha anunciado explícitamente su retiro de la actividad a sus 33 años producto de una serie de lesiones en las rodillas.