Alejandro Tabilo venció a Diego Schwartzman para alcanzar la primera final ATP de su carrera

Alejandro Tabilo sigue viviendo una semana de ensueño en el ATP 250 de Córdoba para derrotar al máximo favorito del torneo, Diego Schwartzman (14° ATP) por 6/3 y 7/6 (6), y avanzó a la final del torneo.

El arranque del nacido en Canadá fue sumamente potente, para el desconcierto del público local y el propio “Peque”. Con dos quiebres consecutivos, de inmediato se puso 4/0 arriba. Sin embargo, el envió no impidió la reacción trasandina, quien rompió en el quinto juego para estrechar diferencias.

De todas formas, Alejandro Tabilo aguantó para salvar seis puntos de quiebre entre sus dos últimos turnos de servicio para terminar llevándose el primer set por 6/3 ante un Diego Schwartzman que terminó rompiendo una raqueta por la frustración.

El 14 del ranking ATP buscó revancha en el segundo parcial y quebró el saque del chileno en la primera ocasión que le tocó sacar al nacional, pero el tenista de 24 años devolvió inmediatamente gentilezas al punto tal que generó dos rompimientos seguidos para volver a ponerse en ventaja.

Sin embargo, cuando debió servir para sellar la victoria, la jerarquía del ex top 10 apareció para quebrarle el saque a Alejandro Tabilo y enviar el segundo set al tie break. Ahí, pese a la tensión reinante, logró ganar el desempate por 8-6 para desatar su alegría en la arcilla trasandina.

🇨🇱 ¡Tabilo Fabuloso! 🙌 Qualifier Alejandro Tabilo (World No. 144) stuns Schwartzman 6-3 7-6 to reach his first ever ATP final!@CordobaOpen pic.twitter.com/u3ZjShvF4i — Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2022

Las consecuencias del triunfo de Alejandro Tabilo sobre Diego Schwartzman

Por el ranking del rival, la victoria sobre el mejor tenista trasandino es la más trascendente de su carrera siendo el “Peque” el 14 mejor tenista del planeta. Con esto, logró avanzar a la primera definición a nivel ATP de su carrera, donde espera rival del duelo entre el español Albert Ramos y otro argentino, Juan Ignacio Londero.

“Pienso en todo el esfuerzo de mi familia y de mi equipo. No tengo palabras para esto. Ya estoy acostumbrado al público, con el que sea que me toque me da igual”, aseguró el jugador de 24 años una vez terminado el compromiso.

Ahora se sitúa en el puesto 111 del live ranking, la mejor ubicación en su carrera, la que podría coronar con el premio mayor el domingo: si se corona campeón en Córdoba, entrará por primera vez al top 100.