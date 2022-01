Cristian Garín y la “batalla” para avanzar a segunda ronda en Australia: “Podría haber ganado en tres sets, pero Bagnis me peleó todo”

Cristian Garín conversó con ADN Deportes en Melbourne tras la extenuante victoria sobre Facundo Bagnis para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia.

“Fue un partido raro en el buen sentido. Jugué muy claro y sólido en los dos primeros sets y en el tercero también, pero sólo que él cambió su estilo de juego y fue más agresivo. Quizá pesó el clima, cambió muchísimo: partió con 20 grados y terminó con 30, lo que hizo las condiciones más rápidas y le favoreció a su saque. Muy contento de la batalla que fue, podría haber ganado en tres sets pero hay un rival que me peleó todo“, planteó el número 19 del mundo.

Tras las 4 horas y 42 minutos que duró su “batalla” ante Bagnis, pasó a transformarse en el duelo más largo de su carrera, en una constante que lo ha llevado al máximo de sets en muchos de sus partidos iniciales en los Grand Slam.

“Hay veces que siento que es mi culpa pero hoy no fue el caso. Bagnis jugó muy bien después del quiebre del tercer set. Muchas veces me siento ansioso y a jugar puntos cortos, pero jugó bien y sacó muy bien. Tuve break points en el tercer y cuarto set, pero él sacó muy bien”, asumió Cristian Garín, que destacó el estado físico que mostró en el debut en el Abierto de Australia.

“Estoy muy contento de haber ganado y la evolución física que he tenido. Los dolores fueron mucho menores que en la ATP Cup. Estoy positivo por el triunfo y estuvo bien la decisión de haberme enfocado en este torneo”, aseguró.

Las reflexiones de Cristian Garín en Australia

Por la segunda ronda, “Gago” se medirá ante el español Pedro Martínez, 61 del ranking ATP y con el que tiene ventaja de 2-0 en el historial. Sin embargo, no se confía.

“Es un jugador difícil, se viene afirmando en los ATP hace un año. Nos conocemos hace años, compite muy bien en los Grand Slam. Será un partido duro, tenemos un estilo parecido de juego. Debo seguir al 100%, el foco ahora está en recuperarme físicamente”, sostuvo el jugador de 25 años.

Por último, en el diálogo con ADN Deportes se refirió a la gran polémica del Australian Open: la expulsión de Novak Djokovic del país oceánico por razones sanitarias.

“Fue mucho más allá de lo que fue. Lo que dijo Nadal encontré que fue lo más acertado, el torneo es lo más importante. Me enteré de lo que iba pasando pero no me fijé en los detalles. Me hubiese gustado ver a Novak jugar, pero las reglas son las reglas“, cerró el número 1 de Chile.