Holger Rune sorprende a todos con frase: “Djokovic es más generoso que Federer y Nadal”

Empezó el año en el puesto 474° y ahora está a solo un paso de meterse dentro de los 100 mejores del planeta. Se trata del tenista danés de 18 años Holger Rune, quien promete con ser uno de los grandes jugadores en el circuito en un tiempo más.

El joven habló durante una entrevista para analizar su exitoso año y tuvo sorprendentes palabras sobre el bih three, dedicándole grandes loas al serbio Novak Djokovic.

“Cuando fui ‘sparring’ de (Novak) Djokovic me preguntó si me gustaba cómo jugaba y me señaló que es importante hacer tu propio tenis. Me ha dicho cosas positivas. Siempre se menciona a (Roger) Federer y (Rafael) Nadal como los ‘buenos’, pero creo que Djokovic es el más generoso con las nuevas generaciones“, comenzó diciendo.

Además, tuvo palabras para lo que espera sobre el próximo año. “Quiero ganar torneos ATP. Me parece que es realista pensar que puedo alzar algún ATP 250 en la primera parte y luego en la segunda mitad de la temporada podría ganar ATP 500“, indicó.

Finalmente, Rune cerró diciendo que “también espero desempeñarme bien en los Masters 1000 y Grand Slams. Eso sí, recién podré ingresar a los ATP 250 cuando se vayan los puntos del ranking que aún siguen congelados. A partir de entonces, subiré”.