Nicolás Massú vuelve a la cancha: jugará en la Expo 2020 Dubai como embajador de Chile

Nicolás Massú volverá a las canchas una vez más. El doble medallista de oro olímpico representará a Chile como embajador para jugar un partido de exhibición en la Expo 2020 Dubai, la exposición internacional más importante de la historia.

El extenista chileno y actual entrenador fue escogido por Land Growers Chile, empresa número uno en exportación de frutos secos a nivel nacional.

Chile es uno de los más de 190 países que está participando en la Expo 2020 Dubai. El partido de Massú será una de las actividades destacadas que ofrecerá el país al contenido de este evento universal.

Palabras de Nicolás Massú por su regreso a las canchas

El histórico tenista nacional afirmó estar “feliz de poder estar en la Expo 2020 Dubai. Desde el momento en que me dijeron, siempre mostré las ganas de poder estar. Estuve en esas ciudad este año por primera vez y me gustó mucho. Me encantó. Fue algo espectacular”.

“Agradezco a Land Growers por la oportunidad de hacer algo juntos en Dubai. También por la confianza de pensar en mí. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, siempre dejando el nombre de Chile en lo más alto posible”, concluyó el capitán del equipo chileno de Copa Davis y técnico de Dominic Thiem.

Nicolás Massú disputará este partido de exhibición el próximo domingo 12 de diciembre. Cabe destacar que la Expo 2020 Dubai comenzó en octubre y se desarrollará hasta marzo del 2022.