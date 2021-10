Novak Djokovic puso en duda su participación en el Abierto de Australia 2022

El número 1 del mundo, Novak Djokovic, expresó su preocupación ante las restricciones sanitarias que se han anunciado para el desarrollo del Abierto de Australia.

Más allá de la necesidad que el serbio tiene para jugar en Melbourne en busca de su vigésimo primer Grand Slam, se mostró complicado ante la opción de hacer cuarentena en Oceanía.

“El problema es que viajes en el avión con una persona que de positivo en el test, estés vacunado o no, y debas pasar una cuarentena de 14 días en tu habitación. Me gustaría que los jugadores se unieran un poco más y se implicaran en la toma de decisiones. Siento que no se nos pregunta nada“, apuntó en diálogo con el medio alemán Bild.

Considerando dichas aprensiones, explicitó sus dudas en torno a si jugará o no el Abierto de Australia. “No lo sé aún, tomaremos la decisión final en dos o tres semanas. Es una situación difícil, no sé cuántos jugadores viajarán a Melbourne esta vez”, planteó el mejor tenista del ranking mundial.

Novak Djokovic expuso otras aprensiones para ir a Australia

En la conversación con Bild, el serbio no quiso explicitar si está vacunado contra el covid-19 y lamentó que se cuestione una determinación que, para él, es algo “privado”.

Todo en el contexto que las autoridades del estado de Victoria, donde se desarrolla el Abierto de Australia, exigirán a los atletas que estén vacunados.

“Me parece increíble que la sociedad te juzgue en base a una vacuna. Diga lo que diga, los medios de comunicación propagarán el miedo entre la gente. No quiero participar en esa guerra. Quiero ir a Australia, pero no sé si iré“, zanjó el tenista.

Las palabras llegaron a oídos de las autoridades en Australia, donde el jefe de gobierno del estado de Victoria, Daniel Andrews, explicitó las condiciones.

“No creo que los tenistas sin vacunar logren un visado para entrar en Australia y, si lo lograran, probablemente tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas, mientras los vacunados no pasarán un periodo de aislamiento”, informó.