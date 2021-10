Atento Djokovic: tenistas no vacunados contra el covid-19 no podrán jugar el Abierto de Australia

En Oceanía se han mostrado inflexibles en la lucha contra el covid-19 y la situación se extiende al mundo del tenis: autoridades locales explicitaron que para jugar el Abierto de Australia deberán estar vacunados.

Una exigencia que contrasta con la información que ha entregado la ATP y la WTA en torno a los niveles de inoculación que tienen los tenistas.

De hecho, el 35% de los jugadores de la ATP y el 40% de las jugadoras de la WTA no han completado su esquema de vacunación contra el covid-19, lo que les impedirá jugar el Abierto de Australia en 2022.

El Ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, recalcó que esta exigencia no es una cuestión explícitamente para los tenistas. “El gobierno ha establecido que se necesitará una doble vacuna para visitar Australia. Es una cuestión universal, no sólo para los jugadores de tenis. Todos los visitantes de Australia deberán vacunarse dos veces“, explicó en diálogo con la radio ABC.

Novak Djokovic tiene sus dudas en viajar al Abierto de Australia

El primer Grand Slam del próximo año está programado para el 17 de enero del 2022 y uno de los que no ha sido tajante en torno a sus opciones de viajar es Novak Djokovic.

El serbio, 9 veces campeón del torneo, no fue explícito en cuanto a si está vacunado o no contra el covid-19, pero se mostró incómodo por las restricciones sanitarias del Abierto de Australia.

“Me parece increíble que la sociedad te juzgue en base a una vacuna. Diga lo que diga, los medios de comunicación propagarán el miedo entre la gente. No quiero participar en esa guerra. Quiero ir a Australia, pero no sé si iré“, zanjó el número 1 del mundo al diario alemán Bild.

Incertidumbre que fue lamentada por el ministro de Salud australiano, Greg Hunt. “Se aplican a todos sin miedo ni favoritismos. No importa si eres el número uno en el mundo o eres cualquier otra cosa“, sentenció en conferencia de prensa.