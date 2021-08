Cristian Garín ya conoció a su rival para el debut en el US Open

Cristian Garín ya conoció este mediodía el cuadro que deberá afrontar en el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

El número 1 de Chile es el decimonoveno cabeza de serie del torneo y su debut será ante el eslovaco Norbert Gombos, 112 del ranking ATP.

En el historial, el tenista nacional no registra enfrentamientos contra Gombos.

El desafío inicial para Cristian Garín en el US Open asoma como un anticipo de la serie de Copa Davis que nuestro país afrontará ante Eslovaquia el 17 y 18 de septiembre.

