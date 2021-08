No podrá defender su trono: Dominic Thiem decidió no competir en el US Open y ponerle fin a su temporada

Dominic Thiem, número 6 del mundo, anunció una dura decisión que tomó en cuanto a sus próximos desafíos en el circuito, y es que el tenista decidió no competir en el US Open, torneo en el cual es el campeón vigente, y ponerle fin a su temporada 2021.

Durante la mañana de este miércoles, el pupilo de Nicolás Massú confirmó que se bajará del último Grand Slam del año debido a la lesión que sufre en su muñeca desde su último enfrentamiento, el cual fue el pasado martes 22 de junio en el ATP de Mallorca.

“Quiero actualizaros sobre mi lesión y hacerles saber que desafortunadamente me tuve que bajar del US Open y me perderé el resto de la temporada 2021. Estoy muy decepcionado de no poder defender el título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión en mi muñeca que sufrí en junio”, señaló Thiem en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

“Después de una serie de exámenes, dijeron que mi muñeca necesita más tiempo, así que acepté ser más conservador y darle más tiempo para recuperarse”, agregó el tenista austríaco.

Por su parte, Nicolás Massú, entrenador de Dominic Thiem, reaccionó en redes sociales ante el anuncio de su dirigido por bajarse del US Open.

“Volverás más fuerte”, le comentó el extenista chileno al actual número 6 del mundo por la difícil decisión que tomó.

Cabed destacar que el US Open arrancará en el mes de septiembre y Cristian Garin (20° ATP) ya se prepara para competir en el trascendental certamen estadounidense.