No corrió la lista: Alejandro Tabilo finalmente no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio

El Team Chile pudo sumar en esta jornada a un nuevo representante nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero finalmente no se concretó.

El chileno Alejandro Tabilo (172° ATP) tenía la esperanza de acceder a la cita olímpica y acompañar a Tomás Barrios Vera (195° ATP) en el tenis, sin embargo, el deportista nacido en Canadá necesitaba que la lista corriera.

Para que “Ale” estuviera presente en Tokio con el equipo nacional, otro tenista de un país distinto debía bajarse del evento mundial y así ocupar la cuota vacante.

No obstante, según pudo conocer ADN Deportes, la lista de jugadores no correrá y los futuros cupos disponibles serán entregados para doblistas, por lo que no hay chance de que Tabilo esté en los Juegos Olímpicos.

De hecho, el tenista chileno-canadiense de 24 años aún mantenía viva la ilusión de viajar a Tokio y el domingo pasado se realizó el test PCR para estar listo en caso que se diera la oportunidad, finalmente esta no se dio.

Cabe destacar que los Juegos Olímpicos de Tokio 202o comenzarán oficialmente este viernes 23 de julio y terminarán el doming0 8 de agosto.