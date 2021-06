Stefanos Tsitsipas venció en un partidazo a Alexander Zverev y se metió en la gran final de Roland Garros

En un gran partido, válido por las semifinales de Roland Garros, Stefanos Tsitsipas (5° ranking ATP) derrotó al alemán Alexander Zverev (6°).

El griego se vio de mejor manera en cancha en el comienzo, y sin muchas complicaciones se llevó tanto el primer como el segundo set por 6-3.

Sin embargo, y cuando parecía que el duelo quedaría definido en el tercer set, Zverev reaccionó y se llevó la manga por 6-4. En el cuarto set se repitió la tónica, con el alemán intentando igualar las cosas, logrando su objetivo tras ganar por otro 6-4.

En el quinto set se definió todo, donde a pesar de los intentos de Zverev, no pudo evitar la caída y Tsitsipas se quedó con el juego tras ganar la manga por 6-3, en un partido que duró tres horas y 40 minutos.

Con este resultado, Stefanos Tsitsipas se metió en la gran final del Grand Slam, y su rival para la definición del título saldrá del ganador entre Rafael Nadal y Novak Djokovic.

🇬🇷PEAK GREEK🇬🇷

In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021