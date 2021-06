Cristhiane Endler y su esposa se emocionaron viendo a Cristian Garin en directo en Roland Garros

Christiane Endler, golera y capitana de la selección chilena femenina, decidió este miércoles ir a alentar al chileno Cristian Garin en su duelo por la segunda ronda de Roland Garros ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Y vaya que eligió bien el partido la arquera, debido a que el tenista criollo disputó el partido más emocionante de su vida y lo terminó dando vuelta en cinco sets, en más de cuatro horas de juego y con dos match point en contra.

Las cámaras captaron cómo Christiane Endler y su esposa Sofía alentaban a Garin desde las tribunas que, sumada a las decenas de otros compatriotas, no pararon de gritarle a “Gago” para diera vuelta el compromiso de manera infartante.

Cabe consignar que Tiane se encuentra en París debido a que defiende al PSG en la liga de fútbol femenina. Sin embargo, versiones de prensa aseguran que la futbolista chilena dejará de jugar por el conjunto parisino para sumarse al considerado por muchos el mejor equipo histórico de mujeres del planeta, el Olympique de Lyon.

Recordemos que el pasado 20 de mayo se conoció el casamiento de Christiane Endler con Sofía Orozco. La mujer de 30 años es kinesióloga y experta en deporte de alto rendimiento. Se especializó luego de estudiar Educación Física en la Universidad Finis Terrae.

Por otra parte, la portera ya alista su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Representar a mi país me llena de orgullo y siempre ha sido lo más importante. He dejado cosas de lado por la selección, porque para mí llevar mi bandera es lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias a mi selección viví un Mundial y viajes increíbles. Estaré siempre agradecida de lo que la selección me ha entregado”, señaló en una charla que realizó el martes.