Marcelo Ríos ratificó que no participará en documental sobre su vida: “Lo están haciendo sin mi consentimiento”

Mediante sus redes sociales, Marcelo Ríos ratificó que no participará en documental sobre su vida por una serie de diferencias con la productora, algo que ya había adelantado ADN Deportes.

“Amazon Prime, con la productora Los Andes, están haciendo el documental en el que yo iba a participar“, partió el “Chino”.

“Quiero que sepan que lo están haciendo sin mi consentimiento, cosa que me molesta bastante, ya que no sé de qué se va a tratar”, agregó.

“Lo más seguro es que las cosas que salgan no sean verdades, quizás sí. Pero es sin mi consentimiento”, sostuvo, añadiendo que “no se que gracia tiene hacer el documental si yo no estoy presente“.