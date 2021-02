Alexa Guarachi se metió en la final del dobles femenino en el Torneo Internacional de Adelaida

Sigue firme en Australia. La tenista chileno-norteamericana Alexa Guarachi (26°), junto a su compañera Desirae Krawczyk (25°), alcanzaron su primera final del año tras derrotar a las norteamericanas Kaitlyn Christian y Sabrina Santamaria en las semifinales del WTA 500 de Adelaida.

La dupla compuesta por la deportista nacional y la estadounidense no tuvieron muchos problemas y se llevaron el partido tras ganar dos sets por parciales de 6-1 y 6-2.

Con esta victoria, Guarachi trepará puestos en el ranking WTA, donde podría alcanzar el puesto 24 en caso de quedarse con el título.

Ahora, la chilena junto a su compañera deberán enfrentarse a la brasileña Luisa Stefani y la estadounidense Hayley Carter, en un compromiso programado para este sábado a las 02:30 horas de Chile.

"Hey Desirae, did you hear we're into our first @WTA 500 final?" 🙌

🇨🇱 @aguarachi and 🇺🇸 @desiraekrawczyk defeat all-American pair Christian and Santamaria 6-1 6-2 to advance to the #AdelaideTennis doubles final. pic.twitter.com/eexaQlSMcD

— Adelaide International (@AdelaideTennis) February 26, 2021