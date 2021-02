Nicolás Jarry analizó su eliminación en Córdoba: “Me falta para volver a hacer lo que venía haciendo”

Nicolás Jarry (1165°) cayó ante el francés Benoit Paire (29°) en los octavos de final del Córdoba Open por 2-6 y 4-6.

Tras el partido, el chileno analizó la derrota y sacó cuentas positivas en su participación. “El sentimiento es un poco amargo, no pude jugar como venía haciéndolo, pero bueno, hay días que no son como uno quiere, Benoit es un gran jugador y lo hizo muy bien, tuvo pocos errores y sacó bien. Había que estar más fino, pero igualmente sigo contento por el camino que voy, estoy presente de nuevo jugando y eso me tiene muy contento”.

Además, el nieto de Jaime Fillol comentó cuáles son las cosas a mejorar para su siguiente desafío. “Me falta para volver a hacer lo que venía haciendo en el tema tenístico. Son muchos ámbitos, físico, mental y técnica, sé que esto es un proceso largo, no es copiar y pegar y volver a donde estaba, han pasado muchas cosas, hay que seguir dándole, no pude jugar mi juego, pero hay que analizarlo más por lo mental, porque me demoré mucho en entrar en el partido y no puede volver a pasar”.

Finalmente, Jarry confesó sus objetivos para recuperar su nivel tenístico. “Mi camino es seguir estando agresivo, debo estar un poquito más fino y sacar mejor. Hoy saqué muy mal y hay que seguir trabajando, cada experiencia hay que tomarla de todos los lados para que sume lo más posible, hay que tratar de pasar rápido este partido, donde no se pudo hacer las cosas bien”, sentenció.

El siguiente desafío del “Príncipe” será el Argentina Open 2021, que se disputará en Buenos Aires.