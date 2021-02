Jarry tras vencer a Munar en Córdoba: “Estoy muy feliz, con ganas de seguir metiéndole”

El tenista chileno Nicolás Jarry se mostró sumamente feliz tras su gran triunfo sobre el español Jaume Munar en el ATP 250 de Córdoba, Argentina.

Después que terminó el cotejo, Jarry fue entrevistado por la organización del torneo, donde comenzó diciendo que la victoria “significa mucho. Estoy muy contento, fue un partido difícil con muchos altos y bajos. Tenía que mantenerme con la cabeza firme, por momentos se me iba, pero estoy muy orgulloso de mí (…) He empezado de una muy buena manera. Estoy muy feliz, con ganas de seguir metiéndole y me tengo mucha confianza para lo que viene en el camino“.

En esa línea, añadió: “Hace mucho tiempo que no sentía estos nervios. Tener tantas ganas de ganar después de tanto tiempo es difícil controlarlo. La semana pasada tuve dos partidos emocionantes, se me escapó la segunda ronda pero en esta pude mantenerme firme. Lo importante es que avanzo y eso es lo que más cuesta, avanzar”.

“La verdad es que ahora vamos a seguir trabajando, tengo un buen equipo y hay que recuperarse. Veré si tengo uno o dos días de descanso”, agregó Jarry.

Finalmente, el criollo se refirió a la frialdad que tuvo para ganar el partido en el tercer set. “Había que ir a buscarlo y la verdad es que saqué muy bien el último juego, lo que me dio una gran confianza para poder cerrarlo”.