El fuerte ascenso que tendrá Nicolás Jarry en el Ranking ATP tras su victoria sobre el español Munar

El 22 de febrero de 2021 seguramente será un día que Nicolás Jarry recordará por mucho tiempo. El tenista chileno hace largos meses que no lograba ganar un partido ATP -incluso mucho antes de su castigo de 11 meses por doping- y se sacó la mufa venciendo al español Jaume Munar (104°) en la primera ronda del ATP 250 de Córdoba.

Este hecho no solo le significó volver a posicionarse en una segunda ronda en este tipo de torneos, si no que también una ayuda muy significativa para su ranking, el que hace dos semanas simplemente no existía.

Jarry tras el Challenger de Concepción -donde ganó un cotejo- escaló hasta el puesto 1150° ATP, sin embargo, con lo realizado ya en Argentina, se aseguró avanzar 400 lugares, quedando 745° en el Live Ranking.

Lo del criollo podría seguir siendo muy promisorio, si es que da el golpe y se impone sobre el francés Benot Paire (29°) en la ronda de los octavos de final del certamen argentino.