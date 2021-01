Argentino Pella explota contra el Abierto de Australia y más aún con Nadal: “A mí me daría vergüenza”

“Si eres bueno, tendrás mejor trato“, dijo el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, palabras que hicieron estallar de furia al argentino Guido Pella.

“Ya asumimos que en el tenis hay un trato de favor a los mejores. Son los que venden entradas, los que movilizan todo, ellos son los que generan negocio. En una situación normal no hay problema con eso. Pero en un contexto de pandemia, que salga el director del Open de Australia 2021 a reconocer abiertamente ese trato preferencial y a blanquearlo, me parece que se están riendo de nosotros en la cara. Si solo te importan tres jugadores, monta una exhibición con ellos, pero no nos traigas a los demás”, comenzó diciendo en el podcast 3Iguales.

Tras ello, añadió que “yo a la pandemia le agradezco que me ha permitido ver cómo es la gente que me rodea y cómo es el mundo del tenis. Si no hubiera pasado esto, yo me habría retirado con una sensación positiva. Ahora todas las caretas se han caído, hay mucha gente que dice una cosa y hace otra. Estoy harto de escribir mensajes por grupos, que muchos compañeros muestren su indignación y luego verlos en la call con el torneo o la ATP dando las gracias y haciendo la pelota a los dirigentes e instituciones. Aquí hay mucho marketing”, declaró.

En ese contexto, el trasandino hizo una comparación entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. “La gente que puede hacer algo te da la espalda continuamente. Novak ha demostrado en muchas ocasiones tener intenciones e involucrarse por el bien común. Ha luchado contra la burbuja de Adelaida desde que supo que le metían ahí, no sé con quién ni cómo, pero me consta que lo ha hecho”, sostuvo.

Respecto a que el mallorquín haya viajado con mucha gente, indicó: “A mí me daría un poco de cosa, me daría un poco de vergüenza, pero si pueden dormir tranquilos pues ya está. No me ha gustado que Nadal ni Thiem no hayan dicho absolutamente nada”.