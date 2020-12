Jorge Gerosi: Cuando pensábamos que Massú y González eran irremplazables, aparecieron Garín y Jarry

Jorge “El Chino” Gerosi se encuentra en Chile. Ahora específicamente en el Club de Chicureo, porque su próximo desafío es el jugador junior, Benjamín Torres.

El entrenador argentino, que lleva más de dos décadas incluyendo jugadores en el circuito profesional dentro de los mejores 100 del mundo, conversó con ADN sobre su experiencia con el tenis, los cambios que han transcurrido y las nuevas generaciones, además de su etapa junto a estrellas como Gastón Gaudio y Nicolás Massú.

¿Cuántos años llevas en la industria del tenis como entrenador?

“35 años y 25 en el circuito. Son dos tenis diferentes, el circuito es el profesional y el resto es escuelitas de tenis, amateur, etc”.

¿Cuántos jugadores has entrenado a lo largo de tu vida? ¿Quiénes han significado un mayor logro?

“Muchísimos, pero 7 profesionales. Florencia Labat, que terminó 23 del mundo; Javier Frana, el comentarista de ESPN tenis; Guillermo Cañas, que estuvo 9 del mundo; Gastón Gaudio, que ganó el Roland Garros; Carlos Berlock, que estuvo 30 del mundo y fue jugador de copa Davis; Nicolás Massú, durante 1 año y 8 meses, de mala sangre (ríe) y Mariano Puerta, que hizo final de Roland Garros un año. El mayor desafío para mí fue Gastón Gaudio, sin duda”.

¿De qué manera ha ido cambiando el método de entrenamiento de hace 25 años?

“He ido aprendiendo. El circuito te va a llevando a los cambios que hay en el momento. Los cambios los marcan los numero 1, 2,3 del mundo, como por ejemplo en esta época que está Nadal y Federer, que hace 10 años cambiaron el tenis. Ahora se viene otra camada de jóvenes y así sucesivamente. Con ellos uno se va adaptando, va aprendiendo, leyendo, mirando, va a los entrenamientos y con los entrenadores intercambiamos opiniones. Aunque no somos muy amigos con los coaches… Porque somos todos rivales al ser un deporte individual. Pero hay gente que te suelta cosas, yo suelto cosas pero pocas, soy muy privado, yo nunca hablo de mi o un jugador mío, si no hablo de un jugador mío, no hablo del método mío”.

¿Cuáles son las cosas positivas de las nuevas generaciones?

“Es una generación que se está por ver, se están yendo Nadal y Federer, Djokovic tiene para cuatro años más, y se vienen chicos muy jóvenes, muy locos, que van a cambiar el tenis. Los nuevos lo están haciendo más corto, juegan tan rápido que ya no hay peloteos”.

¿Crees que es un cambio por que están más acostumbrados a la instantaneidad, a las cosas rápidas y son más apasionados?

“Sí, se puede ver de ese lado. Yo les digo locos porque ves que hacen cada cosa de locos que a veces te asombran, romper 7 raquetas en un banco con un estadio lleno por ejemplo… No les importa nada. Es como está la juventud hoy en día, no sé acá en Chile, pero en Argentina. Los pibes de 17, 18 años están todos locos. O uno se va poniendo viejo también”.

Su experiencia con los chilenos y sudamericanos

¿Por qué Gaudio nunca pudo ganarle a Ríos? Sabemos que lo idolatraba, ¿Crees que eso le jugaba en contra?

“No, no, Gastón no respetaba a nadie, eso sí le gustaba mucho como jugaba Ríos. Yo creo que no le ganaba porque el Chino Ríos tiene un revés cruzado muy bueno y con eso le hacía mucho daño, porque con eso lo sacaba del centro de la cancha. Lo tratábamos de evitar, pero el Chino era tan bueno que igual buscaba hacer el revés”.

Usted conoció muy bien a la dupla González- Massú, ¿Qué recuerdos o anécdotas te llevas con ellos?

“Con Massú te puedo escribir una biblioteca entera (ríe). Pero sí, tengo muy buenos recuerdos… De las dos medallas de Massú, que yo no trabajaba con él, pero fui a esas olimpiadas, y la medalla de González. Para el tenis chileno fue apoteótico. Especialmente lo de Nicolás, jugando casi 7 horas ese día. Y dicen que es loco, pero ganó dos medallas olímpicas, el mismo día, jugando 7 horas y pico, no tenés que estar tan loco para semejante logro”.

De los tenistas chilenos actuales, ¿Quién consideras que es el mejor?

“Christian Garín, pero también me gusta mucho Jarry. Creo que son los dos mejores, y cuando se pensaba que eran irremplazables Massú y González, aparecieron esto dos chicos y creo que van a cambiar el tenis chileno”.

¿Y en Argentina?

“En Argentina tuvimos los últimos años a Tirante, que fue número uno del mundo en Junior el año pasado, y Sebastián Báez, que fue número 1 del mundo el año ante pasado”.

¿Por qué crees que Argentina es el país que más tenistas de primer nivel ha producido a lo largo de la historia en Sudamérica?

“Por dos cosas, hay buenos entrenadores, que se dedican y que pueden vivir de eso, y después, porque es un deporte con historia en Argentina. Después de Vilas quedó marcada una forma de jugar tenis, una actitud para entrenar y para jugar: son muy aguerridos, muy trabajadores y los chicos por lo que yo conozco en Latinoamérica se desarrollan mentalmente más rápido, a los 17 – 18 años funcionan como pibes de 20 – 21, se independizan rápidamente de la familia, se van a vivir solos, trabajan muy rápido y van a la universidad. Tienen más madurez”.

Los referentes actuales

Entre Nadal y Federer, ¿Quién consideras que es mejor? ¿Qué destacas de su personalidad?

“Los dos son buenos. El tenis iba por un rumbo, por el rumbo de Nadal con golpes raros y que sé yo y Federer volvió al tenis clásico. Hoy y durante 15 años nos muestran los dos tenis, el tenis clásico, con la elegancia y el otro, que es pelo largo, desarmado, pantalones largos, etc. Mientras Federer es impecable, no transpira y no tiene músculos, Nadal sí y se cambia tres veces por set. Es tan lindo ver esas diferencias, porque vos poder optar, o sos Federer o sos Nadal, yo como soy una persona grande me gustan los dos, porque ambos aportan mucho al tenis. Pero si fuera un chico, que imita mucho elegiría a cualquiera de los dos, ¿viste que los pibes imitan?”.

Sí… ¿Y a cuál?

“A Federer”.

¿Quién es tu referente como entrenador y como jugador?

“Massú. Para ambas dos“.

¿Cuál es el mejor o uno de los mejores partidos de tenis que has visto?

“La final de Wimbledon, que Nadal le ganó a Federer. Fue un partido que terminó de noche y fue increíble”.

¿Qué consejos a nivel general le darías a un joven que quiere entrar al mundo del tenis?

“Primero que se fije el bolsillo porque es una carrera costosa y si no tenés los recursos y la economía para soportar 3-4 años viviendo a pérdida se torna muy difícil. Y después, bueno tiene que tener cierto físico y lo más importante tener una familia que lo ayude al chico. Porque si jugás al fútbol se lo das al club y ellos te lo desarrollan, acá yo no duermo con los jugadores, van a su casa y andá a saber qué pasa en esa casa. A eso le llamo buenas o malas familias, se necesitan familias que aporten y que los empujen”.