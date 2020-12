“Fui aprendiendo con tutoriales”: El giro artístico de Hans Podlipnik tras su retiro del tenis

Hace poco más de un año que Hans Podlipnik se retiró del tenis profesional, luego de 14 años de carrera. Se encuentra radicado en Seattle, Estados Unidos, junto a su esposa Barbara Kvelstein, y ha explotado su faceta artística: la fotografía.

Sus instantáneas se centran en los paisajes de la zona donde vive. “Todas las fotos fueron tomadas en Washington State, pero no pongo la descripción exacta por varias razones. Primero, para que no se llene de gente y mantener ese lugar prístino. Y segundo, para que los interesados en la fotografía salgan a recorrer hasta encontrar un lugar especial”, contó el exdoblista a LUN.

En la entrevista reveló también que pronto serán padres junto a Barbara, de nacionalidad estonia. “No me gusta contarlo por las redes. Se ha sentido bien y estamos felices, muy expectantes. Quiero que el parto sea pronto para conocer a Bianca. Nunca quisimos ser padres cuando estaba en el circuito, pero ahora lo planeamos bien”, afirmó Podlipnik.

También relató cómo comenzó en la fotografía: “Fue hace como cuatro años. Mi papá no usaba su cámara y me la llevé a Europa. Mi hermano es un gran fotógrafo amateur y me enseñó muchísimo. Empecé tomándole fotos a Barbara y las primeras eran horribles. Todo fuera de foco, ultra saturado, con colores muy falsos. Pero fui aprendiendo más con tutoriales en YouTube“.

Respecto de su relación con el tenis, Podlipnik expresó que “estuve un tiempo como director de country club y ahora estoy empezando un proyecto con jóvenes de alto rendimiento acá en Seattle. Tengo varios grupos de chicos. Algunos están para jugar en la universidad y otros a nivel profesional”.