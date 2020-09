Cristián Garín: “Fue mi mejor partido desde que se suspendió el tour”

Luego de iniciar con éxito su camino en el ATP 500 de Hamburgo, derrotando en 1 hora y 17 minutos a Kei Nishikori, exnúmero 4 del mundo, Cristián Garín se manifestó más que satisfecho con su rendimiento en la arcilla alemana.

“Creo que fue un muy buen partido. Me hacía falta volver a sentirme bien como hoy en la competencia. Han sido semanas muy largas, los días se hacen largos, sobre todo cuando uno pierde como en la semana pasada. Quería volver a competir. Tocó jugar muy bien contra un rival de mucha calidad y trayectoria. Estoy muy contento de volver a sentirme competitivo y bien en todo sentido”, aseguró el número 1 de Chile tras el encuentro.

Fue la segunda victoria para el tenista nacional tras la reanudación del circuito ATP en agosto, aunque el 6/0 y 6/3 sobre el japonés tiene un sabor especial para él. “Venía entrenando muy bien pero en competencia estaba jugando sin el ritmo con que venía en febrero. Me ha costado mucho volver. Fueron dos meses sin jugar en Chile y entrenar sin competir. Seguramente fue mi mejor partido desde que se suspendió el tour“, planteó ante la consulta de ADN Deportes.

Ya es el cuarto campeonato que Garín disputa en el regreso de la alta competencia tenística, con restricciones de movilidad para los jugadores por el covid-19 a las que poco a poco va adaptándose. “Los protocolos en Europa son muy parecidos respecto a Estados Unidos. Me he ido acostumbrando. Es difícil estar encerrado y yendo solamente a jugar tenis al club, pero es la nueva modalidad y hay que adaptarse. Me ha costado un poco volver al ritmo de competencia, asi que estoy muy contento con lo de hoy”, apuntó “Gago”, quien reconoció otro aspecto del juego que le permite tener algo más de comodidad: los fanáticos en tribuna.

“Jugar sin público es un factor importante. Me gusta sentir la motivación de la gente. Los fans son importantes, me gusta jugar con gente. Aquí en Hamburgo vuelve a haber gente y eso hace el ambiente bastante mejor“, cerró el mejor tenista nacional, aunque hoy su duelo no tuvo público ya que las restricciones sanitarias solo permiten el acceso de 2.300 personas a la cancha principal del Am Rothenbaum.