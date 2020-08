¿Otro tenista chileno en el US Open? El error de la organización que generó risas en redes sociales

El US Open es uno de los torneos que más expectativa ha generado a raíz de la paralización de competencias por el Covid-19.

A pocas semanas de volver a las canchas, el ente organizador publicó un listado de los tenistas alternantes que serán parte de la competencia.

Allí llamó la atención el nombre de Zhizhen Zhang, tenista chino que aparece como chileno en la nómina.

Just having a look at the US Open men’s singles alternate list. I see Ilya Ivashka and Zhizhen Zhang have changed nationality… pic.twitter.com/0NoPgQ2NZs

— Stuart Fraser (@stu_fraser) August 10, 2020