La frase con que Tabilo sorprendió a todos: “Si me meto al top 100, me caso”

El tenista chileno Alejandro Tabilo se encuentra por estos días en Canadá pasando la cuarentena junto a su familia y su novia Dasha Ivanova, con quien aseguró tener planes serios si es que logra una meta en su carreta tenística.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la raqueta número tres del país, no tuvo problemas en asegurar que “si me meto al top 100, me caso“.

“Yo creo que ella me conquistó más a mí, pero obviamente los dos nos teníamos mucho cariño. Nos divertimos mucho juntos y ayuda que los dos jugamos tenis”, añadió en relación a su pareja, quien actualmente ocupa el puesto 465° del mundo.

¿Cómo vive la cuarentena? “Estoy bien en la casa, con mi familia y mi polola. Me regalonean mucho, y como el circuito es tan exigente, yo feliz de poder estar con ellos en este minuto”, indicó.

¿Qué hace para entretenerse? “He estado viendo mucho Netflix con mi polola, terminamos recién de ver la serie ‘Elite’. También mucho juego de mesa con la familia, así es que estoy contento de estar con la familia tanto tiempo, nunca pasa eso”, cerró Tabilo.