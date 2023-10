Canguro secuestra a un perro y pelea a golpes con su dueño en Australia

De manera casi insólita, un hombre en Australia grabó un encuentro cercano con un canguro que estuvo lejos de ser amistoso.

Dejando todo registrado en un video ampliamente viralizado, la persona se enfrentó a puño limpio contra un fornido mamífero oceánico.

Se trató de una pelea rápida donde Mick Moloney, residente de Mildura, intentó salvar a su perro. El mismo que se mantenía como rehén del animal.

Acorde a declaraciones recogidas con ABC Radio Melborune Afternoons, el dueño estaba estirándose junto a un tronco en un paseo matutino durante el pasado fin de semana y ahí notó la ausencia de su mascota.

“Miré hacia el río y detrás de unos juncos pude ver este enorme canguro, parado allí con los brazos en el agua, mirándome”, dijo. “Después de unos 15 segundos, Hatchi apareció y le estaba haciendo una llave”, dijo en referencia al Akita. “Aulló bastante fuerte”, añadió.

Según el hombre primero intentó hacer ruidos para espantarlo, pero el salvaje animal no cedió. Siendo así entró al agua y sacó su teléfono para dejar todo plasmado en un video.

“Nadie va a creerlo”, pensó en el momento, quien es también profesor de artes marciales mixtas y jiu-jitsu. “Básicamente le dio una bofetada en la cabeza, saltó sobre mí y terminamos peleando en el agua“, contó.

En ese momento tenso Hatchi pudo escapar y Moloney perdió el teléfono en el agua. “No quiero que piensen que tenemos miedo”, dijo tras el encuentro.

El registro inicialmente fue difundido en su página de Facebok y ahí recibió todo tipo de comentarios. Un espacio donde también aclaro que no tiene nada en contra de los animales y que su acto no intentó “ser cruel”.

“Esa cosa era fuerte”, admitió, aclarando que seguirá usando el mismo sendero para sus momentos de relajo. Una pugna que definió como un justo “empate”.

Dude fights Kangaroo to help free his dog pic.twitter.com/Kdag80rsIY

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) October 16, 2023