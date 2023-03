Hace seis años Robert Kelly protagonizó uno de los momentos más graciosos de la televisión británica cuando emitió una entrevista a la BBC y en plena videollamada fue interrumpido por sus hijos en su despacho mientras dialogaba con los periodistas de la televisión inglesa. A más de mil días del viral momento, Kelly compartió como luce su familia en la actualidad.

El momento resultó tan cómico que el mismo canal compartió en sus redes sociales cuando Kelly fue interrumpido por sus hijos. El video original hoy consta con más de ocho millones de reproducciones.

Robert Kelly es profesor de ciencias políticas y en 2017 entregaba su postura a la cadena de TV británica sobre la destitución de Park Geun-Hye, quien en ese entonces era presidente de Corea del Sur. Momento en el que fue interrumpido primero por su hija en un andador y luego por toda su familia, quienes entraron a la habitación de Kelly mientras era entrevistado.

Los periodistas al percatarse de la situación le dijeron al profesor que sus hijos estaban detrás de él, lo que causó risas y cierto ambiente de ternura en el estudio de TV y, por otro lado, la incomodidad de Kelly por ser interrumpido mientras daba su postura política. Tras haber ocurrido la graciosa situación, el entrevistado pidió reiteradas disculpas al conductor de la BBC por lo sucedido.

Our favourite live TV moment of the week by far 👶😂 pic.twitter.com/GXSCUl5hYI

Después del momento que dio circuló a través de las redes sociales en todo el mundo, la familia se convirtió popular rápidamente. Razón por la que Kelly finalmente terminó tomándose la situación con humor y comparte cada cierto tiempo fotografías de sus hijos.

Este martes el profesor de ciencias políticas subió a sus redes sociales fotografías de su familia 6 años después de la entrevista que los hizo virales. “Parte del contenido de BBC Dad desde el sexto aniversario del video original que fue el viernes pasado”, indicó el Kelly junto a 4 imágenes de su familia en la actualidad.

Some BBC Dad content since the 6th anniversary of the original video was last Friday.

Marion had a singing performance this past weekend, so we got some nice family pictures.

Thanks again to all of you who follow me bc of the video. My family and I flattered by your kindness. pic.twitter.com/1SWVtJME5e

— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) March 14, 2023